I tifosi invadono Old Trafford contro la società, rinviata Manchester United-Liverpool

Niente partita di Premier League. In UK la protesta contro la Superlega e le società interessate solo al business, è una cosa seria

In Inghilterra i tifosi fanno sul serio. E hanno preso sul serio l’affronto Superlega. Non come in Italia dove la protesta dei tifosi è stata decisamente blanda. Lì non l’hanno presa affatto bene. E oggi i tifosi del Manchester United – che già avevano fatto sentire la loro voce – hanno invaso Old Trafford per protestare contro la proprietà americana, contro Glazer. “Potete comprare la squadra ma non i nostri cuori e le nostre anime”. Oggi si sarebbe dovuto giocare la partita di Premier tra United e Liverpool. Dopo l’invasione di campo e la protesta contro la società, la partita è stata rinviata.

la situazione a Manchester. Il messaggio dei tifosi ai glazer: “Potete comprare la squadra, ma non i nostri cuori e le nostre anime” https://t.co/89wMMhGjFk — Tiziana Prezzo (@TITTIPRICE) May 2, 2021

Ritardato il calcio di inizio di Manchester United-Liverpool. Le squadre non possono raggiungere Old Trafford @SkySport pic.twitter.com/MCjRtDSbLk — Alessandro Alciato (@AAlciato) May 2, 2021