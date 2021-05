Genoa-Sassuolo 1-2, la squadra di De Zerbi scavalca momentaneamente la Roma

Gol di Raspadori e Berardi per gli emiliani. Inutile la rete di Zappacosta per i rossoblù. Il Sassuolo vede all’orizzonte la possibilità dell’Europa League

Nel match delle 12.30, il Sassuolo ha sconfitto il Genoa al Ferraris per 2 reti a 1. I gol sono firmati da Raspadori (14’) e Berardi (66’), che ha sfruttato un errore di Masiello in un retropassaggio. Per il Genoa, inutile il gol di Zappacosta sul finale della partita.

La squadra di De Zerbi scavalca momentaneamente la Roma piazzandosi al settimo posto. Al momento giocherebbe i preliminari di Europa League.

Il Genoa resta fermo a 36 punti.