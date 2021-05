Gazzetta: il Napoli sta intensificando i colloqui col Santos per Kaio Jorge

L’attaccante 19enne del Santos è nel mirino degli azzurri, per questo Giuntoli sta cercando di raggiungere presto l’accordo con i brasiliani

Il 19enne del Santos Kaio Jorge è uno dei talenti più interessanti usciti dal Mondiale Under 17 vinto proprio dalla nazionale brasiliana. Cristiano Giuntoli ne è ben consapevole, per questo ha intensificato i colloqui col club brasiliano per discutere del trasferimento a Napoli dell’attaccante, stando a quanto riporta La Gazzetta dello Sport.