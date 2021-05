De Laurentiis rompa col passato. Basta bravi ragazzi, basta sconfittismo-vittimismo

Ripartiamo da zero. Scriviamo una nuova stoia. C’è bisogno di una nuova storia. Di nuove fondamenta. De Laurentiis ha deciso per Canà, per il ritorno di Giacomini, per Spalletti? Bene. Chiunque sia lo sostenga #finoallafine, perché si gioca fino all’ultima giornata. I campionati non finiscono a Firenze. De Laurentiis creda in questa storia fino in fondo. Con convinzione. Ci risparmi il suo essere gigione quando inizia un nuovo corso. L’azzeramento è l’unico viatico per uscire da questa melmosa narrazione buonistica appiccicata al Napoli. Sostenga il nuovo. Come ha fatto con Gattuso. L’importante è che il nuovo allenatore sia consapevole delle passate stagioni e cresca la nuova squadra con la mentalità diversa dalla precedente. C’è bisogno di nuovi calciatori. Di nomi nuovi da imparare. Di nuovi cori da cantare. Di calciatori che si esaltino. Basta la preparazione e la conclusione del tiro a giro. Basta la narrazione della maglia sudata, raccontata da chi ne sa di meno di chi vede le cose senza essere per forza addetto ai lavori. Basta con la narrazione ormai decennale di Insigne (frattese quando sbaglia, napoletano quando segna), e dello stalking mediatico legato ad ogni suo rinnovo di contratto. Basta anche con Mertens e la sua aria da perenne studente in Erasmus. Basta anche con Koulibaly fragile nell’animo e capitano senza coraggio.

Basta con la narrazione dei bravi ragazzi. Non è un basta, il mio, per il pari in casa con il Verona. Ma è un basta legato al perenne sconfittismo-vittimismo postumo. Del resto non esiste squadra al mondo che si affidi in maniera perpetua ad un nucleo perdente per tanti anni. La Juve ha giocato per anni con la BBC, ma almeno vincevano scudetti a mani basse. Basta solo una stagione negativa, si fa per dire (due trofei) e la qualificazione Champions, per giubilare Buffon Chiellini, e cacciare l’allenatore. La Juve non fa bene, ma benissimo. Per ogni organismo è sempre necessario il rinnovo delle cellule. Ed il Napoli non fa eccezione.