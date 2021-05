CorSport: la Lazio tratta con Ramadani per Maksimovic

La Lazio piomba su Maksimovic. Il Corriere dello Sport scrive di un incontro tra Fali Ramadani, procuratore del difensore del Napoli, con Tare e Lotito. Un incontro in cui si è discusso del futuro di Maurizio Sarri, che interessa alla Lazio come sostituto di Inzaghi, ma anche del serbo.

“Con Fali Ramadani, il suo agente albanese-macedone, Tare e Lotito hanno parlato anche di due difensori centrali in scadenza di contratto. Si tratta di Nikola Maksimovic, svincolato del Napoli, e di Jerome Boateng, in uscita dal Bayern Monaco. Sono a parametro zero, cercano squadra. E la società biancoceleste ha bisogno di rinnovare il reparto più vulnerabile sotto la gestione Inzaghi. Simone a gennaio aveva indicato il serbo come possibile rinforzo, ma all’epoca non era trattabile e De Laurentiis avrebbe chiesto qualche milione di euro per il cartellino. Oggi è trattabile solo con il suo agente”.