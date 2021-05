Corrmezz: il Napoli è come Gattuso, generoso ma poco furbo

“È la sua immagine riflessa nello specchio: ardore e anche qualità. Ma nei momenti cruciali perde l’attimo per ragionare e difetta in esperienza”

L’analisi di Monica Scozzafava sul Corriere del Mezzogiorno.

Piaccia o meno — e forse è anche inutile stare ancora a chiederselo a quattro giornate dal termine e dall’inevitabile addio — il Napoli è la sua immagine riflessa nello specchio: ardore, generosità e anche qualità. Ma è una squadra che, come lui, pecca in furbizia nei momenti cruciali, perde l’attimo per ragionare e difetta in esperienza. Sul piatto della bilancia vanno messi tutti questi ingredienti e quando la linea sarà tirata — di qui a 360 minuti da giocare tutti d’un fiato — il giudizio sull’allenatore potrà essere compiuto e, soprattutto coerente. Gattuso e il Napoli sono ai titoli di coda.