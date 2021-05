Con chi ce l’aveva Baggio? Adani, ovviamente, è il principale indiziato

«Alcuni colleghi fanno i professori, ma erano incapaci di fare tre palleggi con le mani»? I social non hanno dubbi, su Twitter scatenati

Giustamente Dagospia si fionda sulla domanda del giorno: con chi ce l’aveva Roberto Baggio quando al Venerdì ha detto: «Dare giudizi sugli altri mi mette a disagio, non vado in tv, Alcuni colleghi fanno i professori, ma erano incapaci di fare tre palleggi con le mani»?

Il principale indiziato è ovviamente Daniele Adani anche se qui la memoria tradisce. Perché Adani ha sì giocato a Brescia, così come Baggio, ma le due esperienze non si sono mai sovrapposte. Non hanno mai giocato insieme. Neanche in Nazionale. Adani ha cinque presenze in Nazionale.

Una volta anche Montella rispose ad Adani, gli disse qualcosa del tipo: «Quando giocavi, non mi ricordo che fossi bravo con la postura» e il diretto interessato incassò con imbarazzo.

Allegri dopo le dichiarazioni di Baggio su #Adani pic.twitter.com/wi0nvNwxgO — Pat (@petrit_shehaj) May 7, 2021

Adani non ha giocato con Baggio però Baggio ha sicuramente giocato contro di lui. Magari tirava un sospiro di sollievo quando lo vedeva in campo nella difesa avversaria. Come forse faceva Montella.

Ci sono anche altri indiziati. Baggio ha giocato anche con Marocchi (che un po’ il professore lo fa), con Costacurta (che era un altro livello e non sale in cattedra). Resta lo zio Bergomi ma lo zio è difficile da mettere sotto accusa. Non tanto per la qualità tecnica ma per la carriera: concetto che vale anche per Costacurta.

Tema: parla di Adani senza fare il suo nome Svolgimento: https://t.co/VJqw2Sjv83 — 🍻 Noemi🍹 (@iamnotaheroine) May 7, 2021

Al di là della caccia all’uomo, resta la battuta folgorante di Baggio. La battuta di chi, evidentemente, sorriderà seguendo qualche post-partita. Magari all’ennesima frase, il buon Roby deciderà di spegnere la tv e di tornare a zappare la terra. Lui che il pallone lo piazzava dove voleva. Lui che dall’Avvocato fu paragonato a Raffaello (il Pinturicchio era un certo Del Piero). Lui che a Brescia innescò l’esultanza più indimenticabile del calcio (come ha confessato lo stesso Mazzone: «Fu colpa di Robert Baggio»). E potremmo continuare per circa 70-80mila battute. Lui lui lui.

“Adani”:

Per chi ha pensato a lui quando nell’intervista Roberto Baggio ha detto di ricordare “incapaci di fare tre palleggi con le mani” colleghi che oggi in tv “sentenziano da professori” pic.twitter.com/hHQXoL4WmW

— Perché è in tendenza? (@perchetendenza) May 7, 2021

Adani, c’è posta per te. pic.twitter.com/Kw0aFLQggH — come quando fuori Smoje (@CQFSmoje666) May 7, 2021

+++ Adani dice di non sentirsi tirato in causa dalla parole di #Baggio e cerca di cogliere la palla al balzo per manifestargli la sua stima, ma gli sfugge +++ — FakeNews24 (@FakeNews_24) May 7, 2021

Mamma mia sui denti di Adani https://t.co/Ps8RrC53tG — Maurizio Sarri has never been an option (@WSaltato) May 7, 2021