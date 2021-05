Ceferin infierisce sulla Superlega: “Dava con una mano e prendeva con cinque”

In un rapporto Uefa sul calcio europeo le promesse si solidarietà finanziaria fatte dall’ESL vengono ridicolizzate

Aleksander Ceferin torna a bombardare la Superlega, o almeno quel che ne resta. Il Presidente dell’Uefa accusa la coalizione di club ribelli di veicolare messaggi fraudolenti. “Dava con una mano e prendeva con cinque” scrive nella prefazione a un rapporto che dettaglia l’attuale situazione finanziaria del calcio europeo.

Nel rapporto, intitolato “The European Club Football Landscape”, le promesse finanziarie fatte dall’ESL vengono ridicolizzate, con l’Uefa che rivendica la sua “solidarietà” alla piramide dello sport, come di gran lunga superiore a quanto promesso dalla concorrenza.

“Parlavano di 10 miliardi di dollari in 23 anni, affermazioni fortemente fuorvianti di triplicare la solidarietà che devono essere inserite in un contesto appropriato, che non si avvereranno mai”, afferma il rapporto.

“Senza entrare in calcoli dettagliati, un modesto tasso di crescita del cinque per cento all’anno (ben al di sotto dei tassi storici e attuali) dovrebbe generare più di 28 miliardi di dollari in solidarietà, in 23 anni. Inutile dire che 10 miliardi di dollari non è tre volte 28 miliardi di dollari…”.

Il rapporto entra anche nel dettaglio sull’impatto che il coronavirus ha avuto sullo sport, sostenendo che i club professionistici europei perderebbero un totale di 7,5 miliardi di sterline nelle ultime due stagioni a causa della pandemia.