Zazzaroni: «Comprendo la reazione di Gasperini, insopportabili i sospetti di doping sull’Atalanta»

Il direttore del Corriere dello Sport Ivan Zazzaroni affronta a viso aperto la questione che riguarda l’Atalanta e i sospetti di doping da parte del chiacchiericcio da bar. Torna sul tema dopo la notizia di Gasperini che rischia venti giorni di squalifica per aver insultato l’ispettore antidoping che si presentò a Zingonia per un controllo a sorpresa.

E prosegue:

La sua reazione all’ennesimo controllo a sorpresa effettuato durante l’allenamento a Zingonia non è giustificabile, ma la comprendo. Si è sentito assediato e non rispettato: nell’occasione non ha offeso il sistema antidoping e per questo non ha accettato il patteggiamento, ha sbroccato alla Gasp con l’ispettore che si era piazzato a bordocampo forse per diffidenza. Per inciso, ai test effettuati su sollecitazione del medico sociale dell’Atalanta, Gosens è risultato negativo.