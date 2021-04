«Smettila di tradirmi con Balotelli», e la picchiava. Arrestato, rischia 13 anni di carcere

Lo stesso attaccante del Monza era intervenuto per difendere l’amica a Brescia. Ma non è bastato. L’uomo è risultato recidivo

Un trentenne bresciano è stato arrestato con l’accusa di aver ripetutamente picchiato la fidanzata, credendola amante di Mario Balotelli.

L’ uomo – scrive il Messaggero – era ossessionato dall’ attaccante del Monza e si era convinto che la sua ragazza, in realtà semplicemente un’amica del giocatore (madre di due bambini) la tradisse con lui. Lo stesso Balotelli era intervenuto direttamente affrontando l’uomo a muso duro in un locale in centro a Brescia. Ma non è bastato.

La storia è finita davanti alla prima sezione penale del Tribunale di Brescia dove l’uomo ora è imputato per maltrattamenti, violenza sessuale e lesioni. Il pm ora ha chiesto per lui 13 anni di carcere.