Sky Sports: Agnelli, «La Superlega non può andare avanti senza i club inglesi»

Secondo quanto scrive Sky Sports, il presidente della Juventus, Andrea Agnelli, avrebbe dichiarato che la Superlega non può andare avanti senza l’appoggio delle squadre inglesi, che si sono ritirate ieri sera dal progetto. Questo il lancio di Sky:

BREAKING: European Super League founder and Juventus chairman Andrea Agnelli has revealed that the league can longer go ahead after six English clubs withdrew.

— Sky Sports News (@SkySportsNews) April 21, 2021