Sky: «Gattuso in pole per la Fiorentina»

Consueto peana in studio per il lavoro dell’allenatore del Napoli che piace molto a Commisso. «Deciderà a fine stagione»

Gattuso alla Fiorentina. A Sky Sport, dopo aver magnificato il lavoro di Gattuso (manca poco alla proclamazione come allenatore più forte di tutti i tempi), hanno detto che l’allenatore calabrese è in pole position per la Fiorentina. Gianluca Di Marzio ha però assicurato che lui, conoscendo l’uomo Gattuso, è certo che Rino non prenderà alcun impegno prima della fine della stagione. Però ha confermato la notizia – peraltro data quasi due mesi fa dal Napolista – dell’interesse dei viola di Commisso per questo allenatore su cui a loro avviso il Napoli di De Laurentiis ha preso una decisione affrettata. A loro avviso, ovviamente.