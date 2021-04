Se il Napoli vincesse tutte le partite, sarebbe aritmeticamente in Champions

Ovviamente è pura teoria ma il mini-torneo tra Atalanta Milan e Juventus concede questa ipotetica chance. Ecco tutte le combinazioni

Contrariamente a quanto affermato da alcuni osservatori ed analisti, il Napoli è ancora pienamente padrone del proprio destino per quanto riguarda la qualificazione alla Champions League.

Infatti, nonostante la sconfitta a Torino, gli incroci del mini-torneo a 3 tra Milan, Juventus e Atalanta fanno sì che gli azzurri, vincendo tutte le otto restanti partite, possano aritmeticamente qualificarsi tra le prime quattro della Serie A.

Naturalmente si tratta di pura teoria, l’ipotesi è che tutte le quattro squadre tra il secondo ed il quinto posto vincano sempre, al netto degli scontri diretti rimanenti tra di loro, scontri da conteggiare a parte. In quel caso il Napoli potrebbe non guardare i risultati delle altre tre contendenti, qualificandosi in ogni caso.

Ecco in basso il tabellone delle 27 possibili combinazioni. In verde le squadre qualificate, in un solo caso resterebbe da calcolare la differenza reti generale, ma non riguarderebbe il Napoli (caso 17, Juventus e Atalanta a pari punti dopo un eventuale pareggio nel loro scontro diretto).