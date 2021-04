Ogni giornata il cammino Champions diventa più difficile, il Napoli deve pensare a sé

Troppe occasioni sprecate. Se quel gol lo avessero annullato a noi, si sarebbero scatenati i complottisti. Osimhen più convincente

Cesare – Caro Guido possiamo dire che il Napoli ha svolto il suo compito anche se contro una Sampdoria da saldi di fine stagione. E ti devo dire che mi è sembrato anche oggi, come contro il Crotone, che il Napoli abbia provato a non vincere la partita. Troppi i gol divorati fino al raddoppio. Tiri di Zelinski, Fabian Ruiz, Insigne per citare alcune grandi occasioni mancate per chiudere la partita.

Guido – Beh a dire il vero non si può pretendere di giocare sempre a mille. Anche se nel calcio basta un attimo per rovinare una partita. Il Napoli mi è parso controllare con disinvoltura il match. Gran partita di Fabian Ruiz in quantità e qualità. Il suo gol è stato da manuale del calcio dalla impostazione alla realizzazione con una grande azione di prima che ha coinvolto diversi giocatori.

Cesare – A me ha convinto anche la prova di Osimhen. Certamente non è ancora al meglio della condizione. Comunque, ha fatto intravedere ottime cose. Insomma è un riferimento importante davanti e dà anche delle possibili alternative di gioco. Questo sia in fase di costruzione quando fa da sponda (se non si sceglie la famigerata costruzione dal basso), e come finalizzazione con cross alto dal fondo perché di testa oltre l’altezza ti devo dire che non è male.

Guido – Chiaramente deve migliorare ancora. Al momento non è il giocatore, pagato tanto, che tutti ci aspettiamo. Ma fisicamente è un’ira di dio. Piuttosto in difesa Manolas ha ancora provato a metterci nei guai ad inizio partita con un “orrore” regalando palla all’avversario cercando di costruire dal basso e poi rincorrendo e falciando Gabbiadini.

Cesare – Un mistero, per certi aspetti ridicolo, la pantomima sull’infortunio di Ospina rimasto lo stesso in campo. Dopo 5 minuti di interruzione e massaggi, con Meret ormai pronto al cambio, decide di rimanere in campo. Ancora impacciato sbaglia l’uscita sul seguente calcio d’angolo regalando il gol del pareggio di testa della Sampdoria, poi annullato.

Guido – Cesare ti dico che se quel goal lo annullano a noi apriti cielo. Complottisti e dietrologi a iosa. Comunque ti devo dire che la lotta per la Champions è aperta anche se ad ogni giornata che passa con le puntuali vittorie delle dirette concorrenti il traguardo diventa un poco più difficile.

Cesare – Poiché ci sono diversi scontri diretti tra le pretendenti, io dico che il Napoli non deve tanto puntare a questa o quella squadra perché ha oramai poco senso (ogni volta che puntiamo qualcuno ci va male) ma fare il suo percorso cercando di vincere tutte le partite e poi alla fine si vedrà.

Guido – Comunque al di là di tutti i ragionamenti tattici e tecnici sarà il caso molto probabilmente a decidere chi entra in Champions. Pensa se Atalanta-Fiorentina fosse stata l’ultima partita della stagione. Saremmo stati fuori, poi dentro, poi di nuovo fuori in dieci minuti.