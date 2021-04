Repubblica: il Napoli vuole trattenere Meret

La Roma aveva preso informazioni, ma il club non intende cederlo. I giallorossi seguono Musso

La Repubblica scrive del valzer dei portieri che avverrà in vista della prossima stagione di Serie A. Con Donnarumma alla Juve, il Milan si volgerà al francese Maignan, mentre Buffon può finire all’Atalanta per giocare una Champions da protagonista. La Roma, invece segue Musso. Il club giallorosso si era informato anche per Meret, il portiere del Napoli, ma il club di De Laurentiis vuole trattenerlo.

“La Roma si era informata su Meret, ma il Napoli è orientato a trattenere il portiere pagato 25 milioni più bonus nell’estate 2018”.