Mancini: “Vaccini agli atleti? Spero tocchi prima a chi ne ha bisogno”

Roberto Mancini, ct della Nazionale, ha rilasciato alcune dichiarazioni in una conferenza stampa a margine di un evento di promozione turistica delle Marche di cui è testimonial.

Vaccini agli atleti? Viaggiamo in lungo e in largo, siamo a contatto con tante persone e questo lo valuterà la Federazione. Spero che prima vengano vaccinate le persone che hanno più bisogno, dunque gli anziani, poi vedremo quello che sarà più avanti.

Spero che al di là dell’inaugurazione degli Europei, gli stadi possano riaprire prima, essendo all’aperto non ci sia grande possibilità di contagiarsi, quindi spero che si possa riaprire anche gli altri sport. Credo sia importante far giocare anche i ragazzini, i bambini che da tanti mesi non giocano. Poi che gli stadi possano riaprire prima della fine del campionato, perché comunque si possono accogliere non tante persone però si può provare.