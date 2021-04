“L’Olimpico aperto agli Europei è il segnale”. Vezzali sgancia lo sport dai dati clinici e programma la riapertura

La sottosegretaria allo Sport: “ad aprile non se ne parla, ma stiamo lavorando per ripartire a maggio”. E’ l’effetto calcio: si procede indipendentemente dai numeri del contagio

“Sicuramente fino a fine aprile non si parlerà di riaperture ma stiamo lavorando notte e giorno su questo. Non posso dire altro ma stiamo lavorando anche al sostegno per il mondo dello sport e presto ci saranno importanti novità”.

Lo ha detto la sottosegretaria allo Sport, Valentina Vezzali, indicando ormai la via: lo sport, come molti altri settori, si avvia a ripartire indipendentemente dai dati clinici. E’ l’effetto Europei: il sì del governo alla Uefa con la garanzia di pubblico all’Olimpico per giugno ha aperto uno spiraglio: si tratta di una precisa scelta politica, visto che per ora i trend di ricoveri e morti non accennano a calare.

L’ex campionessa di scherma ha voluto precisare che “la riapertura ai tifosi dello stadio Olimpico per gli Europei di calcio vuole essere un segnale non solo verso il calcio ma verso tutto lo sport, e mi auguro anche verso gli altri settori, perché l’Italia ha tanta voglia di rilanciarsi e ripartire”.