Libero: Agnelli scarica Paratici. Il suo addio è la condizione posta da Allegri per tornare

Gli stralci della deposizione di Andrea Agnelli davanti al procuratore di Perugia Cantone, per il caso Suarez, parlano chiaro: il numero uno della Juventus ha scaricato tutte le responsabilità su Fabio Paratici. Libero, oggi, si chiede se il dirigente bianconero accetterà di fare il capro espiatorio. E se invece di Agnelli lasciasse lui la Juve? Una sua uscita di scena aprirebbe al ritorno di Allegri in panchina.

“Dunque il numero uno del club non vuole entrarci e indica nel ds l’unico gestore della spinosa faccenda. Paratici accetterà di fare il capro espiatorio? Avrà da eccepire? O la sua posizione alla Juve è stata ormai compromessa dallo stesso presidente? Dopo il caos Superlega, c’era chi aveva ventilato le dimissioni di Agnelli (smentite) ma anche il malcontento della Famiglia per la gestione di Andrea, situazione economica compresa. E se ad uscire di scena fosse Paratici? Questo aprirebbe al ritorno sulla panchina della Juve di Allegri, silurato per far posto a Sarri su input di Paratici e Nedved. In questi giorni si legge che Allegri sia destinato a succedere a Pirlo a fine stagione, ma la condizione che Max aveva posto all’amico Agnelli è che non ci fossero più in società proprio Paratici e Nedved”.