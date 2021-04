L’ex Real Metzelder rischia cinque anni per diffusione di materiale pedopornografico

Sono stati trovati sui suoi dispositivi circa 300 file con bambini e adolescenti. Comincia oggi il processo, molto probabile una sentenza di colpevolezza

Christoph Metzelder, ex difensore tra le altre del Real Madrid e della nazionale tedesca, rischia da tre mesi a cinque anni di detenzione, oltre a una multa, per aver diffuso materiale multimediale di pornografia infantile.

La vicenda è cominciata nel 2019, quando venne denunciato per questo motivo dalla ex fidanzata. Oggi è cominciato il processo, che dovrebbe durare circa un mese. Molto probabile che sia dichiarato colpevole, dal momento che dalle indagini dell’accusa sono risultati circa 300 file con contenuti sessuali in cui erano presenti bambini o adolescenti.