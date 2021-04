La Foto con Dios: il mio progetto per raccogliere le foto dei napoletani con Maradona

Iniziativa di un fotografo documentarista, sta raccogliendo foto con Diego. Nascerà un libro: un atto d’amore e un documento storico e antropologico

Da quando il digitale si è insinuato nelle nostre vite innumerevoli sono le fotografie che scattiamo quotidianamente. L’aumento quantitativo degli scatti però raramente coincide con l’aumento di foto significative, segnanti, che ci accompagneranno per il resto delle nostre vite. Negli anni ’80 però lo scenario era diverso. Scattare una fotografia era un’azione che richiedeva ancora una certa preparazione e anche delle discrete competenze tecniche. Per questo, spesso, si relegava la fotografia solamente a circostanze ed a eventi reputati degni di essere ricordati. C’era la pellicola e ci si rivolgeva ancora con una certa frequenza a figure come i fotografi, devoti a catturare immagini e ricordi per professione.

Ed è proprio in questo periodo, durante quegli anni, che proviene una delle foto più segnanti e bramate per ogni Napoletano, soprattutto se tifoso del Napoli: la foto con Diego Armando Maradona.

Lo stesso desiderio, non solo di ammirare le sue giocate sul campo, ma di incontrarlo e scattare una foto insieme a lui era condiviso da milioni di persone allo stesso tempo. Era diventato un rito collettivo dove la foto non veniva postata online ma veniva appesa alle pareti, diventava gigantografia o arricchiva semplicemente gli album di famiglia. Diveniva vanto formidabile di intere famiglie e punta all’occhiello di innumerevoli attività commerciali.

Se c’era un desiderio che accomunava i Napoletani in quegli anni, dal più piccino al più anziano, quello era il desiderio di farsi immortalare per sempre al fianco del mito Maradona. Praticamente in città nasce una nuova categoria di foto, perché tutte si possono catalogare sotto la voce “foto con Maradona”.

Queste fotografie da sole hanno un valore inestimabile per chi le possiede, ma provate a pensare a tutte queste centinaia di foto, messe insieme, una dopo l’altra. Al centro della scena c’è sempre lui, Dios, ma attorno a lui ruotano le persone che lo abbracciano, cambiano i luoghi, l’abbigliamento, le sue espressioni. Ecco, tutte insieme queste foto acquisiscono un significato diverso e più ampio. Diventa una fiaba, la storia d’amore incredibile tra i Napoletani e Maradona. Diventa anche un documento storico e antropologico.

Il mio nome è Carlo Rainone, e questo è quello che sto tentando di fare da un paio di anni con il mio progetto “La Foto con Dios”: cerco, recupero e metto insieme foto di Napoletani con Maradona. Da fotografo documentarista è la prima volta che invece di fotografare vesto i panni del curatore. È facile pensare che in giro per Napoli vi siano migliaia di foto appartenenti a questa categoria, ma scovare chi effettivamente possiede queste fotografie è un lavoro difficilissimo, richiede doti da investigatore.

Ed è proprio per questo che voglio rivolgere un appello dalle colonne de “Il Napolista” a tutti i possessori di foto con Maradona. Affinché si facciano avanti e tramite la pagina Facebook, o Instagram del progetto, La Foto con Dios, si mettano in contatto con me per condividere ed includere la loro fotografia in questa raccolta. Il prodotto finale di questa ricerca sarà un bellissimo libro che verrà pubblicato entro la fine di quest’anno.

Se avete foto con Diego, quindi, fatevi avanti e condividete, orgogliosamente, le vostre foto e le vostre storie. Creeremo insieme questo archivio fotografico che rappresenterà l’amore di un popolo intero per Diego.

Per contattare l’autore: www.facebook.com/lafotocondios e https://www.instagram.com/lafotocondios/