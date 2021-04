Il Telegraph processa “i codardi della barriera”: dopo Ronaldo, il Psg. «Che vergogna»

Il 2-1 al City è un errore assurdo del PSG. “Pochettino alleni i suoi giocatori a farsi colpire da un pallone”

Dopo la punizione che aveva eliminato la Juventus, ecco quella che forse lascerà fuori dalla finale di Champions il PSG. C’è sempre un uomo in barriera che si gira, o si abbassa, chiude gli occhi e si spaventa. Il Telegraph fa il processo a questi nuovi “codardi della barriera”. Come è possibile, si chiede in un pezzo ironicamente sprezzante, che a questi livelli accadano sfondoni del genere? Un “crimine peggiore del sottrarsi ad un calcio in faccia, per i tradizionalisti”.

Ronaldo c’è addirittura ricascato in campionato, tanto che Pirlo avrebbe anche pensato di esonerarlo dal compito.

Ma il gol del 2-1 del City è un errore macroscopico del “muro” francese. D chi è la colpa?, si chiede il Telegraph che prova a spiegare il mistero con una sequenza fotografica. Nella quale si vedono Paredes e Kimpembe “preoccupati di essere colpiti da un pallone da calcio”. “Potresti passarci con uno scooter elettrico attraverso quel buco, e l’angolo di Navas suggerisce che Bakker non si stava esattamente coprendo di gloria a sinistra”.

“C’è qualcosa di molto affascinante in una partita così importante nella competizione più affascinante d’Europa che viene decisa da una cosa così prosaica come una barriera che non riesce a fare il suo lavoro. Che scatena un dibattito “piacevolmente post-pandemico”: “Non puoi fare così”, “poverino”, “roba da scolari”. Esperti che cercano disperatamente di non dire ‘fai l’uomo!’ perché non si può dire più…”.

“Difficile capire come farà Mauricio Pochettino a correggere quello che ha definito un incidente. Che fai, niente patatine fritte per una settimana? C’è un modo chiaro per risolvere questo problema per il PSG: lanciare i manichini da barriera fuori dal campo di allenamento e fare in modo che i giocatori esercitino un’abilità calcistica chiave, farsi colpire da un pallone. È tempo che il calcio si inventi il primo allenatore specializzato in barriere”.