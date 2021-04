Il sottosegretario alla Salute Costa: “Finale di Coppa Italia col pubblico”

“Vogliamo lanciare un concreto segnale di speranza a tutto il settore e al Paese dopo l’ok del Governo per gli Europei”

Andrea Costa, sottosegretario alla Salute, ha incontrato in giornata il presidente della Lega Serie A, Paolo Dal Pino, e il presidente della FIGC Gabriele Gravina. Al termine dell’incontro, Costa ha diffuso una nota in cui ha evidenziato l’intenzione di fare in modo che per la finale di Coppa Italia tra Juventus e Atalanta del 19 maggio ci possa essere il pubblico al Mapei Stadium.

Ci siamo confrontati sulla necessità di riaprire al più presto gli stadi, partendo già dalla finale di Coppa Italia, per lanciare un concreto segnale di speranza a tutto il settore e al Paese, dopo l’ok del Governo alla presenza di tifosi negli impianti sportivi in occasione degli Europei di calcio.