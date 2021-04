Haaland chiede uno stipendio da 35 milioni

Per il giornale on line Goal sarebbe la cifra richiesta da calciatore del Borussia Dortmund a una squadra di Premier League

Haaland è l’oggetto del desiderio del prossimo calciomercato. Al pari di Mbappé. Haaland è seguito da Mino Raiola. Il porta Goal Italia scrive che l’attaccante norvegese richiederebbe un ingaggio monstre ai club pretendenti: 35 milioni di euro.

Le richieste non mancano ma non sappiamo se, in tempi di pandemia e non solo, ci sarà qualcuno che vorrà sborsare una simile cifra per l’ingaggio dell’attaccante del Borussia Dortmund ieri sera eliminato in Champions dal Manchester City di Guardiola.