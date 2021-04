Gazzetta: per il Napoli entrare in Champions non sarebbe un’impresa clamorosa

Il Napoli e la Champions. Nel commento di giornata, affidato a Sebastiano Vernazza, la Gazzetta dello sport scrive della lotta Champions dopo il 5-2 del Napoli alla Lazio:

Il Napoli ha un calendario in discesa, affronterà squadre di medio-bassa classifica, zero scontri diretti. Troverà avversari motivati perché in lotta per la sopravvivenza in Serie A, ma Rino Gattuso è padrone del suo destino e capitano della sua anima, e può congedarsi da Napoli con il babà dell’Europa stellata. Non sarebbe un’impresa clamorosa, la squadra è attrezzata, però sarebbe una risposta concreta, fattuale, ai grilli parlanti di Fuorigrotta e dintorni.