Gazzetta: nella rincorsa Champions il Napoli ha meno scontri diretti

Milan, Juve e Atalanta hanno pochi punti di vantaggio. Il Napoli è messo bene perché è in un ottimo momento di forma e perché ha gli scontri diretti solo con Inter e Lazio

Mancano otto giornate al termine del campionato e ci sono in ballo an ora 24 punti per conquistare la Champions. Milan, Juve e Atalanta sono avanti in questo momento, ma hanno un folto gruppo di inseguitrici da cui guardarsi le spalle, scrive la Gazzetta dello Sport

Nel gioco della forma e della classifica chi ha più chance di strappare un posto in Champions è il Napoli.

Juve e Atalanta infatti le stanno davanti con solo 3 punti di distanza. Nelle ultime otto gare che mancano tutte le squadre saranno impegnate in una serie di scontri diretti

Il Napoli è quello messo meglio per un paio di motivi: ne ha soltanto due, mentre Roma e Lazio ne hanno tre, arrivano subito e dunque in un momento favorevole e contro i rivali «giusti». Domenica sera Gattuso affronterà allo stadio Maradona un’Inter che potrebbe pagare un po’ di rilassatezza dovuta alla classifica d’oro. E subito dopo ospiterà la Lazio, sempre in casa: quale più ghiotta occasione di distanziare il rivale?