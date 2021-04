Gasperini: “Il calcio ha dei problemi, ma è ciò che accade in campo ad entusiasmare”

L’allenatore dell’Atalanta in conferenza: “La presa di posizione di alcuni club ha dato fastidio a tutti: quello ciò che abbiamo ottenuto, l’abbiamo preso in campo”

Gian Piero Gasperini, allenatore dell’Atalanta, ha presentato la partita con la Roma in conferenza stampa.

Ci sono state reazioni travolgenti per la Superlega, ma ora c’è il campionato e il calcio giocato, che è più vicino alle nostre vite. Ci siamo chiesti se il campionato sarebbe finito lì oppure no. Ho sempre sentito la necessità di raggiungere obiettivi per salvare il bilancio, mi auguro che ci possano essere altre realtà come l’Atalanta. Il calcio ha sicuramente dei problemi, ma quello che entusiasma noi e i tifosi è il confronto sul campo e vale anche per i media.

La presa di posizione di alcuni top club ha dato fastidio a tutto il mondo: tutto ciò che abbiamo ottenuto, l’abbiamo preso in campo. Ho provato grande ammirazione per i giocatori che si sono schierati contro.

Con la Juve abbiamo avuto coraggio, abbiamo provato a vincere ed è successo con una deviazione: a volte il calcio per fortuna è imprevedibile. Il campionato è pieno di trappole e gli scontri diretti sono pesanti. Abbiamo vantaggio sulla Roma, è più difficile per loro arrivare in Champions.