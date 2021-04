Fonseca: “È difficile gestire partite ogni tre giorni, il calo in campionato non accade solo alla Roma”

Paulo Fonseca, allenatore della Roma, ha presentato così la partita col Cagliari in conferenza stampa.

Smalling, Spinazzola, Kumbulla ed El Shaarawy stanno bene, si sono allenati con la squadra in questi giorni e saranno convocati. Vedremo chi può iniziare, ma la situazione va gestita con attenzione. Sono comunque molto soddisfatto di avere quattro giocatori in più.

Confesso che è difficile gestire tante partite, specialmente quando non abbiamo tutti i giocatori. Devo anche dire che quando giochiamo ogni tre giorni all’inizio della stagione è un conto, adesso ne è un altro. Ma questo non succede solo con la Roma, è così anche per il Villarreal che ha perso due delle ultime tre, o l’Arsenal che è 9° o 10°.

Villar? È normale che un giocatore non riesca a mantenere un livello altissimo per tutta la stagione. Ha avuto un calo di condizione ma penso che sia nuovamente in crescita ora.

Abbiamo un’identità, ma le cose non sono sempre così facili da definire. Difesa a quattro? È stata una strategia per la gara con l’Atalanta, ogni partita è diversa. Ci saranno dei cambi rispetto all’impegno precedente. Contro i nerazzurri abbiamo dimostrato di avere la testa anche nel campionato. Il Cagliari vorrà vincere come noi, sarà una gara difficile. Sono in un momento positivo.

Non voglio trovare scuse, ma è una realtà che abbiamo perso tanti giocatori importanti in alcuni momenti della stagione. Con la rosa al completo potevamo fare di più.