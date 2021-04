La champions è ancora lì, per qualcuno è un sogno, per me una magra consolazione…Tanto casino per la maglia nuova, perché non farla millefiori?

Contava solo vincere. E si è vinto. La champions è ancora lì, per qualcuno è un sogno, per me una magra consolazione…

😊Fabian 20 mt più avanti è un romanziere sublime, 40 indietro un lettore di audiolibri. Che possa un giorno avere la grazia di giocare in una bolla d’equilibrio. Lo merita!

😅Tanto casino per la maglia nuova, sponsor tecnico. Perché non farla millefiori? Il Napoli è una controra deliziosa… .

🙄Palle recuperate, pressing, falli, due palle avute in 85 minuti. La seconda l’ha buttata dentro. Victor, un portento!

🙄Tre cambi insieme anzi no, anzi si, ma c’amma fa? Esce o non esce. Insomma certi teatrini so belli assai. Valeri fa l’arbitro e ci va bene…Ma solo da noi si vedono certe cose…Ma va tutto bene… In fondo ci manca un rigore!

😍KK mantiene da solo la difesa. Demme il centrocampo . La Samp attacca, noi attacchiamo. Noi siamo più forti… Più di quanto ci hanno fatto credere.

😎Ora sotto con l’Inter. Colei che, in una serie A mediocre, domina facendo della continuità e del cinismo il suo credo. Sarebbe bello dimostrarle che li, testa a testa, potevamo esserci pure noi.

Forza ragazzi.

Forza Napoli Sempre e Comunque