E’ ufficiale: Lazio-Torino sarà recuperata il 18 maggio

Lo comunica la Lega Serie A con una nota. Sarà giocata dopo la discussione del ricorso presentato dalla Lazio al Collegio di garanzia del Coni, in programma il 13 maggio

La data di Lazio-Torino è stata ufficialmente fissata. Si giocherà martedì 18 maggio alle ore 20.30. Lo comunica la Lega Serie A con una nota:

“In ottemperanza alla decisione della Prima Sezione della Corte Sportiva d’Appello Nazionale depositata il 30 marzo 2021 e vista la delibera assunta dal Consiglio di Lega il 24 aprile 2011, si comunica che la gara di campionato di Serie A Lazio-Torino, valevole per la 6^ giornata di ritorno e programmata per martedì 2 marzo 2021, sarà recuperata martedì 18 maggio alle ore 20.30”.

La partita avrebbe dovuto disputarsi il 2 marzo. Fu poi rinviata per lo stop dell’Asl Torino per i casi di Covid che avevano colpito il club granata. Ora verrà giocata dopo la discussione del ricorso presentato dalla Lazio al Collegio di garanzia del Coni contro la decisione di non sanzionare il Torino con il 3-0 a tavolino, discussione in programma il prossimo 13 maggio.