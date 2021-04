E anche la Var si arrende: in Premier non riescono a tracciare la linea del fuorigioco, e annullano il gol

Il West Brom contro il Southampton si è visto annullare la rete di Diagne, dopo lunghissimi minuti di inutili linee digitali disegnate al replay. Alla fine ha vinto la decisione del guardalinee

Lunghissimi minuti di proiezioni ortogonali, linee digitali disegnate sugli schermi del Var cercando di spaccare il centimetro, incrociando un tacco una punta, un gomito, una spalla. Alla fine la resa: gol annullato per fuorigioco, perché il guardalinee così l’aveva visto, e amen. Impossibile dimostrare il contrario al pc. Vale la presunzione di colpevolezza.

La Premier, il campionato più anti-Var del pianeta, fa segnare il primo episodio di palese impotenza della tecnologia, con ovvie polemiche annesse. Ci rimette il West Brom, che contro il Southampton si è visto annullare la rete di Diagne.

I replay hanno mostrato Diagne apparentemente in gioco, nonostante la bandiera alzata del guardalinee, ma presto si è capito che al Var non erano in grado di “tracciare una linea definitiva”. La spiegazione alla base della decisione è stata poi data a Sky Sport durante il primo tempo: a causa del non perfetto “posizionamento della telecamera”, non è stato possibile tracciare una “linea definitiva” che sancisse l’effettivo fuorigioco del giocatore.