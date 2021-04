Clamoroso a Montecarlo: Djokovic (che aveva eliminato Sinner) si fa buttare fuori da Evans

Il numero uno al mondo perde in due set, 6-4, 7-5 ,in poco più di due ore di gioco. E’ la prima sconfitta del 2021

Sinner, un sacrificio vano. Novak Djokovic, che aveva facilmente eliminato l’italiano, lascia Montecarlo perdendo agli ottavi di finale da Daniel Evans, numero 33 del ranking e certo non uno specialista della terra rossa. Il serbo perde in due set, 6-4, 7-5 in poco più di due ore di gioco.

Una giornata stortissima per Djokovic, con ben 45 errori gratuiti. Si tratta della prima sconfitta del 2021, per il numero 1 del mondo.