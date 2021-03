Galtier: «Allenare crea dipendenza. Senza l’avventura umana, questo lavoro non ha senso»

L’Equipe pubblica un’ampia, densa e profonda intervista a Christophe Galtier, 54 anni, oggi allenatore del Lille primo in classifica in Francia a nove giornate dal termine. Con alle spalle una lunga esperienza – nove stagioni – al Saint Etienne. Un’intervista impensabile in Italia. Un’intervista di calcio in cui il calcio è strumento per parlare della vita, della ricerca di sé, della tensione verso il miglioramento.

Galtier è uno di quegli allenatori che piace a De Laurentiis. Francamente crediamo poco che De Laurentiis si imbarchi in una simile operazione, immaginiamo Galtier alle prese con la maggioranza dei giornalisti sportivi napoletani. Un allenatore che ha nella sua stanza la locandina di “L’avventura è l’avventura” di Claude Lelouch. Solo per questo verrebbe guardato con diffidenza. Un allenatore che non ha paura di dire che collabora con un mental trainer che lo aiuta nella gestione dei contrasti e delle difficoltà che incontra.

Quando sei un giocatore, ti concentri su te stesso, sul tuo corpo, sulla tua mente… Generalmente, il giocatore è egoista. Quando sei un allenatore, cambia tutto. L’allenamento soffre. Soffre perché non ha molto tempo per divertirsi. (…) Il sacrificio è totale. Ce ne rendiamo conto mentre avanziamo nella professione e nell’età. Spesso sento “l’allenatore è egoista”,”lo fa per i soldi”. No, l’allenatore è assorbito dalla sua passione. È tossicodipendente. Siamo dipendenti dal calcio e dal coaching. Quando vedi signori come Lippi (72 anni) e Benitez (60 anni) che vogliono tornare ad allenare alla loro età e dopo aver vinto tanto, non sono tossicodipendenti? Credo che abbiamo semplicemente paura della solitudine, del vuoto, della sensazione che non esistiamo più. È un errore. È vero che una volta che ci siamo dentro, a volte nascondiamo le priorità della vita che sono i genitori, i figli, la moglie. Passiamo poco tempo insieme a loro.

Per Galtier «allenatore si nasce. Ce l’abbiamo dentro . Quando un ex giocatore diventa allenatore, spesso i suoi ex compagni dicono che nello spogliatoio aveva già l’anima di un allenatore. Una fiamma interiore. Poi, alcuni sono più interessati al gioco, altri all’aspetto tecnico-tattico. Altri ancora allo spirito di gruppo, alla capacità di unire attraverso un progetto».

Sono dipendente dalla gestione del gruppo, dalla preparazione, dall’adrenalina della partita. (…) La sconfitta fa parte del lavoro. Ma non dobbiamo accettarla, a meno che non giochiamo contro qualcuno davvero più forte. Quando le forze sono equilibrate, è molto doloroso. Mentalmente ma anche fisicamente, perché mi prendo una grande parte di responsabilità. Assieme col grave infortunio di un giocatore, la sconfitta è ciò che mi fa soffrire di più. Non dormo la notte. Aspetto 24 ore per rivedere la partita. Penso prima di tutto al piano-partita, a quello su cui abbiamo lavorato in settimana, alle scelte che ho fatto prima e durante la partita. Prendo appunti, cerco ciò che non ha funzionato. Non attribuisco alcuna responsabilità ai giocatori. La loro performance appartiene a loro. Nelle ore dopo l’incontro, sono concentrato solo su di me. Sarebbe troppo facile dire: “Il giocatore non ha capito, non è bravo al momento…”No, il mio lavoro è farlo capire ed essere bravo. Poi, se la sua performance negativa dovesse ripetersi. allora questo giocatore partirà spesso dalla panchina.

Penso di essere uno dei pochi allenatori che hanno qualcuno su cui posso appoggiarmi per scaricare un sacco di cose, aiutarmi a sfogare frustrazione, rabbia e pressione. Uno strizzacervelli? No, un mental trainer. Un giorno, mentre parlavo con i dirigenti di Winamax (allora partner del Saint-Étienne), scoprii che il Winamax Poker Team ne aveva uno. “Ah bene? Bizzarro… “Ho incontrato Pier Gauthier, un ex tennista, e abbiamo iniziato a lavorare insieme. Non per scoprire me stesso ma per avere le chiavi quando non risolvo un conflitto con un giocatore. A volte non puoi avere un clic in casa sua, entrare un po ‘ nella sua testa. Pier mi ha anche dato le tecniche per sbarazzarmi di questo zaino che tutti portano.

Non appena ti alzi, al telefono, alla tv, per strada o quando vai al lavoro, aggiungi un ciottolo lì, poi un altro. Alla fine, quando ti presenti alla partita, il tuo zaino pesa 120 kg. Insieme, ci scambiamo sensazioni, stati d’animo per essere in grado di alleggerire me sul piano mentale, facendo parlare le persone. Questo è molto importante. Denis Troch (ex allenatore oggi mental trainer) è anche molto bravo in questo. Quando fai parlare le persone, trovi l’80% delle soluzioni ai problemi. E Dio solo sa che ci sono tutti i giorni. Non dovrebbero essere stipati in uno zaino. Altrimenti, finisce per esplodere.

Un allenatore ha bisogno di essere aiutato, non addestrato. Passiamo i nostri esami come allenatori, siamo addestrati sull’aspetto pedagogico ma non su quello psicologico.

Un allenatore rimane solo. Dopo undici anni da vice, ho scoperto la solitudine dopo una partita o in un processo decisionale. Prima di prendere una decisione, condivido molto con il mio staff, ma sono io che decido. Le persone non possono capire o immaginare tutte le domande che questo comporta.