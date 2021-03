Feltri: “Isotta ha ragione a definire Totò un santo. Leggete il suo libro e convertitevi”

Su Libero, Vittorio Feltri scrive dell’ultimo libro di Paolo Isotta, “San Totò”. Il critico musicale definisce il principe della risata un santo, per la capacità che ha avuto, grazie alle risate, di far dimenticare a tutti le tragedie quotidiane.

Feltri gli dà ragione. Il direttore di Libero, dopo aver elogiato Maradona, fa lo stesso anche con il principe De Curtis.

Sottolinea che Totò, proprio come Isotta, è stato ingiustamente sottovalutato.

“Tanto quanto Isotta, che si trovò spesso a peregrinare nei sottoscala dei giornali nonostante o forse proprio a causa delle sue altezze letterarie e il suo divincolarsi dalle ’ndrine dei pensatori certificati, anche Totò fino alla morte fu oggetto di discriminazione da parte dell’intellighenzia che storceva il naso guardando le sue gag. Ma l’intellighenzia di solito non capisce niente delle cose non conformi alle convinzioni degli “intellighenti”, e per non subire scivoloni di autostima le cestina”.