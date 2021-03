A furia di ricorsi questo campionato sta diventando Kafkiano

Se Juve-Napoli si fosse giocata il 4 ottobre lo scenario sarebbe stato identico, Milan-Napoli prima di Roma-Napoli con in mezzo la trasferta di coppa dei giallorossi in Ucraina.

Questo campionato rischia seriamente di passare alla storia come il più kafkiano da quando l’uomo inventò il pallone.

Ora a lamentarsi è la Roma, ieri la Lazio, l’altro ieri il Torino e andando a ritroso arriviamo alla famosa partita della discordia, Juventus-Napoli mai giocata e pare ancora destinata a non giocarsi o forse si. La rabbia di Fonseca e l’ira dei giallorossi francamente sembra eccessiva.

Proviamo a fare chiarezza. La Roma – bontà sua- è ancora a giocarsi l’Europa League, il Napoli è fuori dalle coppe cosi come la Juventus. Tuttavia se si fosse giocato il 4 Ottobre in quel di Torino lo scenario sarebbe stato identico a quello attuale, Milan-Napoli prima di Roma-Napoli con in mezzo la trasferta di coppa dei giallorossi in Ucraina.

Dunque? Senza pensare che il Napoli si sarebbe iscritto ad un clamoroso quanto assurdo albo di rarità ossia tre trasferte di fila in campionato, a memoria mai avvenuto prima.

È comprensibile la stizza dalle parti di Trigoria che, paradossalmente, aveva dato al mister portoghese per caso, un vantaggio affrontando una squadra con i suoi stessi impegni e le sue stesse paturnie legate alla stanchezza e alle trasferte ma il Napoli è stato buttato fuori amaramente dal Granada e dunque ogni tre giorni non ci gioca più che resta un privilegio per pochi, pochissime.