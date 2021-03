Lazio-Torino, i biancocelesti: «agiremo in tutte le sedi preposte per far valere le nostre ragioni»

Il club ha fatto sapere, per mezzo del suo portavoce, Roberto Rao, che non ha intenzione di accettare la decisione del Giudice Mastrandrea

Subito dopo la sentenza del Giudice Sportivo Mastrandrea, che riteneva valide le cause di forza maggiore che avevano impedito al Torino di recarsi a Roma per giocare contro la Lazio, è arrivato, come riporta la Gazzetta dello Sport, il commento dei biancocelesti per bocca di Roberto Rao, portavoce di Lotito

«agiremo in tutte le sedi preposte per far valere le nostre ragioni»

Nella sentenza il Giudice Sportivo chiarisce che non sta a lui stabilire la bontà o meno delle decisioni dell’Asl e quindi la gara va disputata, ma solleva comunque alcuni dubbi. Come ad esempio quello relativo ad un «erroneo computo dei giorni del provvedimento restrittivo di cautela perdurato fino a tutta l’ottava giornata», visto che il primo provvedimento parlava di «almeno» 7 giorni.