Vicenza, rubati cimeli della carriera di Paolo Rossi: i furti risalgono al 2018

Il Giornale di Vicenza rende nota la denuncia contro ignoti alla Procura della Repubblica per dei furti risalenti a tre anni fa, fatta dal curatore del club

La morte di Paolo Rossi ha dato valore a tanti cimeli del Campione del Mondo 1982, custoditi nella sede del Vicenza. E proprio quando il curatore fallimentare, Nerio De Bortoli, si è reso conto che mancavano lo scorso gennaio, ha denunciato il fatto alla Procura della Repubblica.

I furti, secondo quanto raccontato dal Giornale di Vicenza, risalgono al 2018, periodo in cui la società era fallita. In seguito alla scomparsa di Rossi, dello scorso 10 dicembre, è stato notato che mancavano diversi oggetti, tra i quali il cartellino firmato a 14 anni e l’accordo con Farina dell’estate 1976. Cimeli che sarebbero stati molto importanti per il museo dedicato alla memoria del giocatore la cui realizzazione è in programma proprio nella città veneta.