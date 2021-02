Tuttosport: Petagna doveva essere il terzo attaccante del Napoli, ma è diventato la prima scelta

I numeri delle sue presenza parlano chiaro, 27 volte in campo contro le 26 di Insigne, le 21 di Mertens e le 11 appena di Osimhen

Il Napoli ha tirato un sospiro di sollievo ieri per le notizie sulle condizioni del capitano Lorenzo Insgine. Gattuso sta facendo i salti mortali per mettere in campo la squadra che, non solo si ritrova in carenza di organico in attacco a causa dell’assenza di Mertens e Osimhen, ma che continua a giocare ogni 3 giorni, come scrive oggi Tuttosport

Gattuso dovrà continuare a stringere i denti, utilizzando con il bilancino i calciatori che hanno qualche acciacco pregresso oppure vittime di stanchezza: Petagna ed Insigne

Su Tuttosport oggi in edicola si parla della grande sfortuna del Napoli per gli infortuni subiti in attacco, che hanno stravolto le strategie ad inizio stagione del tecnico e della società.

Petagna continua ad avere un fastidio dal 17 gennaio, ed oggi lo staff del Napoli lo valuterà per la sfida contro il Genoa, ma per guarire completamente avrebbe bisogno di riposo, riposo che il tecnico al momento non può concedergli.

E così, quello che era considerato la terza (se non quarta) punta centrale del Napoli, si è ritrovato ad essere quello più utilizzato da Gattuso: 27 volte in campo l’ex Spal, contro le 26 di Insigne, le 21 di Mertens e le 11 appena di Osimhen