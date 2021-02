Radio Kiss Kiss: “De Laurentiis pensa al ridimensionamento perché preoccupato dal covid”

Valter De Maggio: “Il presidente è impaurito dal fatto che il Coronavirus non vada più via, teme che questa epidemia possa prolungarsi ancora per molto ed avere ripercussioni serie sulle sue finanze”.

Valter De Maggio, ha svelato oggi ai microfoni di radio Kiss Kiss Napoli, una grande preoccupazione del presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis

“Aurelio De Laurentiis ha un pensiero fisso, pensa a ridimensionare il Napoli a partire dal prossimo anno perché è impaurito dal fatto che il Coronavirus non vada più via. Il patron azzurro del Napoli teme che questa epidemia possa prolungarsi ancora per molto ed avere ripercussioni serie sulle sue finanze”.

Al direttore della radio ufficiale del Napoli, ha risposto Fabrizio Pregliasco, virologo dell’Ospedale Galeazzi di Milan, che ha replicato:

“Credo sia una preoccupazione logica quella del patron azzurro.Solo la vaccinazione renderà la convivenza più tranquilla. L’apertura a settembre non credo sia possibile, al massimo potrebbe essere possibile una cosa scaglionata, con l’ingresso dei soli vaccinati.. I dati e le mutazioni non ci consentono di toglierci dalle scatole questo maledetto virus in modo molto semplice”.