Siamo passati da palla lunga su Lozano a palla ferma ad Ospina. La Rai fra poco affiderà le telecronaca a Bruno Vespa tanto è ‘a stessa cosa…

Siamo severi con Gattuso. Sta cercando solo di portare la partita ai rigori, mancano 90 minuti. Oggi il pullman, a Bergamo direttamente con il deposito di Cavalleggeri.

😁 Il 5-3-2 è un capolavoro di sagacia tattica. Un assist per quei giornalisti con la sindrome di Coverciano. Siamo passati da palla lunga su Lozano a palla ferma ad Ospina. Upgrade.

Insigne a centrocampo è un miracolo riuscito solo a tale Ventura. Hysaj esterno alto (?) a sinistra è un nuovo livello di Fortnite. Playstation mode on…

😶 Il primo tiro in porta lo abbiamo visto al 49esimo del secondo tempo. Nemmeno al Bernabeu contro i fenomeni veri ci siamo permessi tale oltraggio al pallone…Come contro Toloi e Muriel…

😂 “Se sarebbe stato” … Bakayoko era sempre Koulibaly, Lorenzo bocciato per una sostituzione per una botta.. La Rai fra poco affiderà le telecronaca a Bruno Vespa tanto è ‘a stessa cosa…

🙄 Vorrei ricordare a tutti quelli che ” Siete tutti tifosi da tastiera a rompere e a criticare” Siamo tutti tifosi da tastiera…Gli stadi stanno chiusi….

😏 Partita brutta, apatica, a senso unico. È evidente che le stiamo provando tutte per cercare di venirne fuori e la strada più semplice quando non si è in grado di creare è distruggere. Questo Napoli ha paura pure delle sue certezze e si sta convincendo d’essere scarso pur di giustificare certe scelte.

Forza Napoli Sempre e Comunque

E che Maradona v’accumpagne