Pirlo: “La passione che ha nonostante quello che ha vinto rende Cristiano Ronaldo un eroe”

L’allenatore della Juventus in conferenza: “Si diverte, vederlo allenare tutti i giorni è una sorpresa. Buffon, Chiellini e Bonucci sono come lui”

Andrea Pirlo, allenatore della Juventus, ha presentato la gara con la Roma in conferenza stampa.

Affrontiamo una squadra tra le migliori per gioco in Italia. Dovremo essere attenti alle ripartenze, bisognerà sbagliare poco. Dybala sta lavorando ancora a parte, Ramsey si è allenato un po’ con noi ma nessuno dei due è ancora a disposizione. Non facendo gare di preparazione non conoscevamo bene i giocatori che avevamo.

Conoscevo Cristiano Ronaldo come professionista, ma vederlo allenare tutti i giorni è una sorpresa: ha ancora grande passione e si diverte e se hai ancora tutta questa voglia vuol dire che sei veramente un eroe. Come lui ce l’hanno Chiellini, Bonucci, Buffon.

Siamo al 70-80%, finalmente però abbiamo quasi tutti a disposizione. Dzeko è un grande giocatore, ma la Roma gioca bene anche con Mayoral. La Roma è una delle candidate per lo scudetto, so come lavora Fonseca e ho potuto apprezzarlo da vicino.