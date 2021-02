Panucci: “Con Capello in panchina, Ibrahimovic non sarebbe mai andato a Sanremo”

Christian Panucci, ospite di GazzaTalk, ha espresso il suo parere sulla partecipazione di Ibrahimovic a Sanremo.

Sono d’accordo con Capello quando dice che sarebbe stato meglio evitare di partecipare a tutte le serate di Sanremo in un momento così delicato. È vero che ci sono contratti e accordi, ma sono convinto che con Capello in panchina Ibrahimovic non sarebbe mai andato al Festival.