Madrid prepara il piano di vaccinazione di massa: il Wanda Metropolitano sarà uno dei centri

ABC fa sapere che lo stadio dell’Atletico Madrid rientrerà tra i siti in cui verranno somministrati i vaccini a migliaia di persone

Un enorme spazio all’aperto, in cui si può contingentare la somministrazione dei vaccini nella massima sicurezza: gli stadi rispondono a questi identikit e in Spagna si preparano ad utilizzarli anche in questo senso. Dopo il Camp Nou, la Comunità di Madrid si sta attrezzando per impiegare il Wanda Metropolitano insieme ad altre strutture per preparare un piano di vaccinazione di massa.

Stando a quanto riporta ABC, l’obiettivo è quello di arrivare all’immunità di gregge del 70% per l’estate e potrebbero essere usati anche altri centri sportivi di minore portata.