Lo Spezia passa ad un fondo americano, già proprietario di altre squadre

Lo riporta Sky Sport: la figura di riferimento è Robert Platek, le cifre dell’operazione sono di circa 24 milioni di euro. Mercoledì avverrà la cessione

Gabriele Volpi, presidente dello Spezia, cederà la società nei prossimi giorni. Mercoledì, precisamente, come ha riportato Sky Sport. Il club sarà rilevato da Robert Platek, membro del fondo americano MSD, che è già proprietario di una squadra in Danimarca e in Portogallo.

Le cifre si aggirano sui 24 milioni di euro e non sono previsti cambiamenti nella dirigenza attuale. L’organigramma sarà eventualmente rivisto a giugno.