La stampa del Nord sostiene Gattuso perché così il Napoli sarà sempre fuori dai grandi obiettivi

POSTA NAPOLISTA – È un Manchurian candidate. Speriamo di ritrovare il De Laurentiis che sfidava tutto e tutti, sempre che ne abbia ancora voglia

Con Manchurian Candidate si fa riferimento a una persona, in particular modo un politico, che viene usato da un nemico. … Con una precisazione: un Manchurian Candidate può essere perfettamente consapevole del ruolo di traditore o specchietto per le allodole che sta ricoprendo, oppure può esserne all’oscuro (citaz.)

Ave Napolista, è ormai palese che Gennarino Ringhio (?) sia un Manchurian Candidate. Ovvero la stampa di riferimento degli altri Big Club sostengono l’attuale allenatore poiché cosi il Napoli sarà sempre più out per i grandi obiettivi, lasciando un posto Champions disponibile.

È Adl dato che lo ha scelto, purtroppo, che parte ha in commedia potresti obiettarmi? Aurelio il temporeggiatore quando non segue il suo istinto iconoclasta, vedi le scelte diversamente “folli” di Benitez e Sarri per non dire di Ancelotti, fa sempre fiasco come con Donadoni e Gattuso, ex milanisti strano o no ?

Speriamo di ritrovare il Presidente che sfidava tutto e tutti, sempre che ne abbia ancora voglia?