La Juventus di Pirlo continua a essere imbarazzante

Si salva a stento a Verona (1-1) dopo essere andata in vantaggio. Il Verona sfiora la vittoria. Errori grossolani, la Juve non sembra una squadra

La Juventus di Pirlo non va oltre l’1-1 a Verona. Anzi, la diciamo in maniera più corretta: difende a stento l’1-1 contro il Verona. Perché la Juventus di Pirlo è sì andata in vantaggio con Ronaldo a inizio ripresa. Dopodiché, però, ha subito le folate degli uomini di Juric che hanno prima pareggiato con Barak e poi hanno sfiorato il vantaggio con una traversa di Lazovic (dopo un palo colpito nel primo tempo). La Juventus è letteralmente crollata, scoppiata. È stata in balia dei gialloblù che possono mordersi le mani per non aver sfruttato l’occasione.

La Juventus aveva l’alibi delle assenze: aveva undici calciatori di movimento, con il solo McKennie in panchina. Ma quel che ha impressionato è l’assoluta mancanza di sicurezza della Juventus. Palloni perduti in maniera superficiale, oseremmo dire dilettantesca, tanti errori di precisione. Più volte, la Juventus ha rischiato il patatrac. Ha ragione Juric a dire che la sua squadra nella ripresa ha dominato e che il Verona avrebbe potuto vincere.

Dopo quasi due terzi della stagione, possiamo dire che la Juventus di Pirlo non esiste. È una squadra imbarazzante, che può perdere contro chiunque. Che non vincerà lo scudetto. E che dovrà guardarsi dal Porto nella gara di ritorno della Champions. I bianconeri devono stare attenti anche al quarto posto, non sono affatto al sicuro.