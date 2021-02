Juventus, Chiellini e Bonucci con problemi muscolari: out 15 giorni

I due difensori sono stati visitati oggi e non saranno a disposizione di Pirlo per le prossime due settimane

Anche la Juventus è costretta a fare i conti con degli infortuni muscolari. Ad essere colpiti sono i due difensori centrali, che per anni sono stati i titolari in bianconero e in Nazionale, Giorgio Chiellini e Leonardo Bonucci. I due sono stati fermati da problemi fisici dello stesso tipo e non saranno a disposizione di Pirlo per le prossime due settimane. A riferirlo è Sky Sport.