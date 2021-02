Anche il Liverpool e Alisson pagano l’aberrazione della costruzione da dietro

La squadra di Klopp regala la vittoria (1-4) al Manchester City che è sempre più solo in testa alla Premier League

È una aberrazione. È complesso trovare un altro termine per l’ostinazione nei confronti della ormai famigerata costruzione da dietro. Un assurdo calcistico che però va di moda e quindi nessuno lo mette in discussione. Oggi è costata due gol e la partita al Liverpool che stava pareggiando 1-1 col Manchester City e ha finito per essere travolto 1-4 per un ideale cambio di consegne. In piccolo, ieri sera è costata la partita anche al Napoli contro il Genoa.

È stata ovviamente una partita con un’altra intensità rispetto al campionato italiano. Ma questo ormai lo sappiamo.

La squadra di Guardiola ha meritato il successo, ha anche sbagliato un rigore sullo 0-0 con Gundogan. Ma sull’1-1 per ben due volte consecutive sono stati gli errori del portiere Alisson in costruzione a regalare altrettanti gol al City che adesso è sempre più solo in testa alla Premier League con 50 punti e una partita in meno rispetto al Manchester United che di punti ne ha 45. Al terzo posto il Leicester con 43, quindi il Liverpool a 40, il West Ham a 39, l’Everton a 37, Tottenham e Chelsea a 36.

AI ALISSON LA LA LA https://t.co/7zPzwCpXli — Pedro (@pedro_ranzan) February 7, 2021