Il riscaldamento alla Maradona di Amad Diallo, il gioiellino che lo United ha preso dall’Atalanta (VIDEO)

Guardarlo palleggiare rievoca quel momento magico, quando Diego cominciò a danzare col pallone prima di sfidare il Bayern Monaco nella Coppa UEFA del 1989

Non c’è Live is Life degli Opus in sottofondo, lo stadio peraltro è quello della Juventus: eppure, il tocco e il sorriso con cui Amad Diallo palleggia prima della sfida con la Real Sociedad ricordano proprio quel riscaldamento di Maradona prima della partita di Coppa UEFA contro il Bayern Monaco nel 1989. Il Manchester United, che ha acquistato il giocatore dall’Atalanta nei mesi scorsi, ha pubblicato il filmato sui propri canali social.