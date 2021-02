Il gruppo Suning è in crisi: “Stop alle attività irrilevanti”. Tipo l’Inter

Il patron Zhang ha pubblicato un videomessaggio nel quale delinea il nuovo piano per salvare l’impero: “Puntiamo tutto sulla vendita al dettaglio, il resto non ci interessa”

Il gruppo Suning è in crisi e il patron Zhang Jindong ha pubblicato un videomessaggio nel quale delinea il nuovo piano per salvare l’impero. Un piano che taglia i rami secchi e nel quale l’Inter diventa un’attività “irrilevante”.

“Dobbiamo essere concentrati sul nostro campo di battaglia principale, iniziare a ridurre, ridisegnare la linea di battaglia. Ci concentreremo risolutamente sul settore della vendita al dettaglio, dovremo chiudere e ridurre le nostre attività irrilevanti per l’industria della vendita al dettaglio senza esitazione”.

L’Inter – scrive Sportmediaset – già in vendita da mesi è proprio una di quella attività che Zhang vuole tagliare. Stop agli investimenti.

La cessione della società a questo punto sembra l’unica via percorribile – scrive ancora Sportmediaset – anche se il fondo Bc Partner offre meno di un miliardo di euro. “Altrimenti richiedere un nuovo prestito da 150-200 milioni per pagare i debiti scaduti del 2020 entro il 31 marzo, tempo limite, e ottenere il via libera dall’Uefa per la partecipazione alle prossime coppe europee”.