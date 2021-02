Gazzetta: c’è il sì di Benitez per giugno, per Adl il rinnovo di Gattuso non è più una priorità

Il presidente è infastidito per le dichiarazioni del tecnico. Ma si andrà avanti insieme fino a giugno per non compromettere del tutto la stagione

Dopo lo sfogo del post Napoli-Parma da parte di Gattuso, ormai il rapporto con il presidente De Laurentiis è ai minimi termini. Il presidente ne è infastidito, scrive la Gazzetta dello Sport.

“Il fastidio, però, è tanto. Pensava, il presidente, che la conferma della fiducia sarebbe bastata a Gattuso per chiudere la polemica. Ma, il tecnico ha scelto di andare oltre, ridimensionando i gesti dello stesso De Laurentiis che è stato al fianco della squadra nelle ultime due vigilie (Spezia e Parma), dopo aver pagato 3 stipendi per un totale di 22 milioni e 200 mila euro, compreso quello di gennaio. Insomma, l’affronto non l’aveva previsto”.

Gattuso si è risentito per i sondaggi effettuati da De Laurentiis con gli altri allenatori, per una possibile sostituzione in panchina. La stessa cosa che era successa un anno fa, del resto, quando Ancelotti fu sostituito proprio da Gattuso.

“Comportamenti che nel calcio spesso rientrano nella logica gestionale. Il Napoli e Gattuso andranno avanti fino al termine della stagione, perché la squadra è con lui e perché resta questa la soluzione più equilibrata per non compromettere del tutto la stagione. Il rinnovo del contratto non è più la priorità per il presidente. Per il futuro ha già incassato il sì di Rafa Benitez“.